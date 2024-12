Perearst kummutab palavikumüüdid. Kas higistamine teeb terveks või kas palaviku alandamine aeglustab tervenemist?

Kehatemperatuur on individuaalne ja sõltub nii inimese füsioloogilistest eripäradest kui ka sellest, millisest kohast ja mis kellaajal temperatuuri mõõdeti. Normaalne kehatemperatuur jääb üldiselt vahemikku 36,1–37,2 kraadi. Kui temperatuur tõuseb üle 37,2 kraadi, võib seda pidada normist kõrgemaks, kuid see ei tähenda alati palavikku. Palavik on keha kaitsereaktsioon infektsioonidele, kuna kõrgem kehatemperatuur aitab patogeene tõhusamalt hävitada. Kui temperatuur ületab 38 kraadi ja sellega kaasneb halb enesetunne, võib olla vajalik kasutada palavikualandajat – paratsetamooli või ibuprofeeni.