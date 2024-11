Milline peab olema magamistuba, et aidata kiirelt uinuda ja saada sügav kosutav ööuni? 7 asja, millele tähelepanu pöörata

Teadlaste hinnangul on optimaalne magamistoa temperatuur vahemikus 16–20°C. Une ajal langeb keha temperatuur, aidates kaasa sügava une saabumisele. Liiga soe või liiga külm keskkond võib seda protsessi häirida – tagajärjeks korduvad ärkamised öö jooksul või pinnapealsem uni. Lisaks on hea ventilatsioon oluline ka selle pärast, et värske õhk soodustab hapnikuvahetust ja aitab kehal lõõgastuda...