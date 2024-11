Dieedid annavad vastupidise tulemuse? Neli levinud viga, mida naised vanuses 35+ toitumisel teevad

Kui keha hakkab menopausi eel ja ajal muutuma, on loomulik vaadata otsa oma toitumisharjumustele. Ainevahetus kipub vanuse kasvades aeglustuma ja nii kogunevad lisakilod kergemini. Võib-olla lööb just siis välja ka mõni toidutalumatus. Paljud hakkavad abi otsima kõikvõimalikest dieetidest. Pikaaegne fitnessitreener ning Eesti esimene Women’s Coaching Specialist, 35+ naiste treenimise coach Egle Nabi räägib, millised on suurimad toitumisega seotud vead vanuses 35+ naiste seas.