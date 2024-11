Näitleja Veiko Porkanen: passis on pöördeline number, millest alates on hea tervisel silma peal hoida

Porkaneni sõnul tahaks ta olla eeskujuks ka oma vanematele meeskolleegidele ja näidata neile, et iga-aastane tervisekontroll on tänapäeval normaalsus. „Ronimine on mind ja Robertit köitnud juba pikemat aega ning NETi Spordihalli pikk sein pakub meile alati mõnusa väljakutse,“ ütleb ta.

Aastal 2019 alguse saanud Pikema Sõpruse Päeva eesmärk on iga aastaga kasvatada nende meeste hulka, kes peavad kord aastas oma tervise kontrollimist loomulikuks tegevuseks. Pikema Sõpruse Päeva kampaania kutsub üles mehi üle Eesti veetma koos sõpradega üht lõbusat päeva, tehes seejuures midagi toredat ning käia päeva jooksul üheskoos ka tervisekontrollis. Ühistegevusega tähistatakse sõprust, mõeldakse tervisele ja pikendatakse üheskoos tervelt elatud aastaid.

Kampaania eestvedajad soovivad, et Eesti meeste keskmine eluiga tõuseks, et mehed oleksid kauem terved, reipad abikaasad oma naistele, õnnelikud isad lastele ning vanaisad lastelastele. Pikema Sõpruse Päeva algatusel on kuue aasta jooksul tervisekontrollis käinud juba üle 17 000 mehe.

Meeste tervise kuu raames on mehed oodatud enda tervist kontrollima Eesti suurimates erameditsiiniasutustes nagu Meliva, Confido, SYNLAB ja Medicum. Arstid on pannud selleks kokku meestele kuni 35 ja 35+ vereanalüüside paketid, mis on novembris erihinnaga.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada