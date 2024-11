KUULA | Vanemad ei oska oma lapsi toetada: trenni jõuavad lapsed ärevushäirete ja depressiooniga

Juta Petersoo näeb oma töös, et mingis vanuses võib treener olla lapsele kõige tähtsam isik, kellele oma kooli- või peremuredest rääkima tulla. „Esile on kerkinud grupp lapsevanemaid, kes ei oska oma lapsi toetada. See võib tulla teadmatusest või ollakse ise oma eluga kimpus,“ tõdeb ta. Praegu on paljudel olmemuresid, millega toime tulemiseks peab väga palju pingutama. Nii pole aega lastega tegeleda. „Laps tuuakse trenni, kus avalduvad ärevus, depressioon. Paraku olen pidanud tegelema ka suitsiidsete mõtetega lastega.“