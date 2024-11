Soome soovitab töödeldud lihast sootuks loobuda. Milliseid lihatooteid ja kui palju on tervisele kasulik süüa?

WHO rahvusvaheline vähiuuringute agentuur on liigitanud töödeldud liha kantserogeenide hulka. Teadusuuringutest on selgunud, et inimesed, kes tarbivad 79 grammi punast või töödeldud liha (näiteks kolm viilu sinki) päevas, on 32 protsenti suurem soolevähi risk kui neil, kes söövad 11 grammi või vähem liha päevas. Arvesse võeti ka teisi vähiriski mõjutavaid tegureid, nagu suitsetamine, vanus, füüsiline aktiivsus, alkoholitarbimine ja kehamassiindeks.