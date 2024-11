„Tundsin kõhus ärevust, et peagi jõuab ema koju ja ei tea, mis tujus ta täna on.“ Karm lapsepõlv mõjutab noore naise elu ka 20 aastat hiljem

Üks kirjanik on öelnud, et kõik perekonnad on õnnelikud ühtemoodi ja õnnetud isemoodi. Leppida võib ka millegi vahepealsega, aga mõnikord on hoopis nii, et rahu ei saabugi enne, kui laps on kodust välja kolinud. Kristel (29) jagab oma kogemusest kasvamisest emaga, kelle meeleolu ja emotsioonid domineerisid igal argi- ja tähtpäeval tema elu.