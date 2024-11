Miks kasvavad ninas ja kõrvades karvad ning miks need vanemas eas välja turritama hakkavad? Kuidas neid õigesti eemaldada

Karvade kasv nina- ja kõrvaavades võib tunduda kummaline, eriti kui need vanusega sõõrmetest ja kuulmekäigust välja turritama hakkavad. Mureks põhjust pole, tegu on normaalse nähtusega ning karvadel on neis paigus oma oluline roll täita. Mõistagi ei pruugi see olla plusspunkt välimusele ja on loomulik tahta neist vabaneda. Kuidas nina- ja kõrvakarvu õigesti eemaldada?