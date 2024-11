Kehv tuju ja nigel sooritus voodis? Seitse asja, mis võib juhtuda, kui sa end ei liiguta

Õnneks on võimalik riski üsna vähese pingutusega maandada. On leitud, et isegi igapäevane 20minutiline jalutuskäik võib vähendada passiivsete inimeste enneaegse surma riski koguni 16–30 protsenti. Selleks, et istuva loomuga töö või elustiili riski täielikult maandada, tuleb aga ette võtta põhjalikum elustiilimuudatus.