Ennetatavad surmad: piisavalt vara kroonilistele haigustele tähelepanu osutamine päästaks paljude meeste elu

Aegsalt arsti juurde

Eesti meestel kõige sagedamini diagnoositav pahaloomuline kasvaja on eesnäärmevähk. Õnneks on ligi pooled juhtudest avastamisel väga varases staadiumis ja seetõttu hästi ravitavad. Ent umbes 15% on siiski juba diagnoosi ajaks jõudnud areneda nii kaugele, et ohustavad elu. Just taoliste juhtude ärahoidmiseks on rahvusvaheliselt välja töötatud metoodika, kuidas eesnäärmevähk võimalikult vara avastada, võttes arvesse meeste individuaalset riski haigestuda. Eesti on siin Euroopa riikide seas esirinnas – koostöös Uroloogide seltsi ja tervisekassaga käivitas TAI sel kevadel uuringu, millega soovime selgitada, kuidas riskipõhist lähenemist Eestis kõige tõhusamalt rakendada. Uuringusse kutsutakse 12 000 meest vanuses 50-69, neist viimased saavad kutse novembri alguses. Uuring algab vereprooviga ja kui selle tulemus viitab kõrgemale riskile, saab mees minna juba uroloogi vastuvõtule, kus toimuvad järgmised uuringud.