Meeste tervise kuu avab suurejooneline kätekõverduste väljakutse, kus osalevad kaitseväe sõdurid ja veel ligi 100 meest

Kampaania toimub sel aastal juba seitsmendat korda ning nende aastate jooksul on 17 500 meest kampaania raames arsti juurde jõudnud. Korraldajad soovivad, et iga mees jõuaks vähemalt korra aastas perearsti juurde, mõtleks oma tervisele ja väärtustaks seda.

Kampaania avasündmuse muusika eest vastutab DJ Tom Lilienthal, suupisteid pakuvad Oyster Boys ja Alto resto ning külastajaid võõrustab ehtekauplus Goldtime. Meestekuu raames on mehed oodatud oma tervist kontrollima. Arstid on selleks kokku pannud vereanalüüside paketid meestele kuni 35 ja 35+, mis on erihinnaga meditsiiniasutustes Meliva, Confido, SYNLAB ja Medicum. Üritusel on kohal meditsiinipartnerid, kellelt mehed saavad lisainfot. Liitu ka Facebooki üritusega SIIN.