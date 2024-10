Viiruste tipphooaeg on kohal! Proviisor: kaitsta saad end nii ninasprei kui ka uudsete viirustevastaste tablettidega

Proviisori soovitusel võiksid ninasprei kasutamist viirusteperioodil kaaluda kõik, kes viibivad rahvarohketes kohtades ning kindlasti ka riskirühmadesse kuuluvad inimesed (alates 1-aastased lapsed, vanurid, vaktsineerimata inimesed). Samuti tasub need reisile minnes alati kotti pista – see võiks olla iga reisiapteegi lahutamatu osa! Vältimaks viiruste kandumist ühelt inimeselt teisele, võiks igal pereliikmel taskus olla isiklik spreipudel.

Kuna viirused ei sisene meie organismi ainult nina kaudu, siis nüüd saab viirustevastast barjääri luua AGOVIRAX® Antiviruse imemistablette kasutades ka suu ja neelu limaskestal. „Imemistabletti saavad ennetava vahendina kasutada inimesed, kellel esineb tihti kurguvalu, aga kindlasti sümptomite leevendamiseks ka juhul, kui inimene juba tunneb, et kurgus imelikult kriibib. Samuti aitavad need kuivas õhus viibimisest (nt köetud või konditsioneeritud ruumis, autos, lennukis vms) tingitud kuiva ja käheda kurgu korral limaskesti niisutada, mis omakorda parandab vastupanuvõimet. Tabletid on meeldiva mee ja mündi maitsega ning sobivad lisaks täiskasvanutele ka alates 6-aastastele lastele. Viirustevastast ninaspreid ja imemistablette võib piiranguteta kasutada kogu viirusteperioodi vältel,“ selgitab proviisor. „Ioota-karrageeni sisaldavad preparaadid on üks väärt ja lihtne võimalus end kaitsta,“ lisab ta.