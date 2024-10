Seisvad koosolekud ehk kuidas püsti seismine kiirendab arutelusid ja parandab tulemuslikkust

Istud laua taga, esitlused jooksevad, osalejad noogutavad, kuid keegi justkui pole päriselt kohal. Kas tuleb tuttav ette? Istuvad koosolekud võivad olla mugavad, kuid sageli tekitavad need osalejates passiivsust. Pikkade koosolekute jooksul hajub fookus ja aktiivsus väheneb; osalejad hakkavad nihelema ja mõtted uitavad mujale. Tulemuseks on aeglaselt sündivad otsused ning sageli kaldutakse kõrvalistele teemadele.

Kuigi koosolekud on olulised ideede jagamiseks, probleemide lahendamiseks ja tähtsate otsuste langetamiseks, võivad need kiiresti muutuda ajaraiskajateks, kui neil puudub selge eesmärk. Tihti tundub, et tööpäevad mööduvad koosolek koosoleku järel, jättes vähe aega tegelikuks tööks. Seetõttu on vaja leida viise, kuidas nõupidamisi lühendada ja tõhustada, et jääks rohkem aega tööülesannete täitmiseks. Siin tuleb appi reguleeritav laud , mis võimaldab koosolekul osalejal seista või vaheldada seda istumisega, muutes nii nõupidamised elavamaks ja eesmärgipärasemaks.