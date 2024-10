Kuiva silma sündroomist annab märku sügelus ja liivatera tunne. Kuidas olukorda leevendada ja silmade tervist hoida?

Kuiva silma südroomil on erinevaid põhjuseid ning paraku esineb kontaktläätsede kandjatel kuiva silma üsna sageli.

„Nägemismeel on maailma tajumisel üks põhiviise. Silmad reageerivad valgusele muutes nähtu ajule töödeldavaks ja mõistetavaks informatsiooniks. Silmaprobleemid võivad tekkida mitmel põhjusel, sealhulgas vananemise, geneetika, elustiili ja keskkonnategurite tõttu. Samuti põhjustab liigne arvutitöö ja telerivaatamine silmade väsimust ja nägemise halvenemist. Silmadele mõjub halvasti ka lugemine, kui seda teha ebapiisavas valguses, vales asendis või vale nurga all. Oma mõju silmadele on ka stressil,“ kirjeldab proviisor Mariana Džaniašvili.