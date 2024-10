„Ärgates olid mõlemad silmad nii kinni paistetanud, et ripsmeid polnud näha.“ Kuiva silma sündroomist võib areneda piinav põletik

Aasta alguses tekkis Reelikal silmapõletik, silm läks rähma, punetas, valutas ja sügeles. Peagi hakkas pakitsema ka teine silm. „Oleksin pidanud kohe pöörduma tasulise silmaarsti vastuvõtule,“ on Reelika tagantjärele tark, sest kuiva silma sündroomi süvenemisel tekkinud ägeda põletiku oleks saanud ära hoida. Mida teha silmade kuivuse korral ning kuidas silmi puhastada, et hoida need tervena ja ennetada põletikke, selgitab Südameapteegi proviisor Mariana Džaniašvili.