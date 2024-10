„Olin šokis, kui nägin, kuidas arstid läksid paanikasse. Mind tuli kohe haiglasse viia.“ Kuidas kohaneda esimest tüüpi diabeediga?

Siiski on Karmen pidanud läbima raske teekonna, kogedes lootusetust, hirmu ja arusaamatust. Tema ema Ülle Loogus on olnud kogu selle aja tütre kõrval, jagades rõõme ja muresid. Nende lugu on julgustuseks ja harimiseks kõigile, kes on hiljuti saanud sama diagnoosi või kel on diabeedi kohta eelarvamusi.