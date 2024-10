„Kodust ärajooksmine on appikarje.“ Räige netikius koolis viis Madise vaimse tervise murdumispunktini. Kuidas märgata omadega puntras noort?

Keskuse Head Taastumise Teenused kogemusnõustajana noori aitava Madise kogemus on musternäide sellisest, kuidas algav depressioon, ärevus ja unehäired jäid õigel ajal märkamata. Madise sõnul on just pärast COVIDi laineid suurenenud nende noorte hulk, kes on vaimse tervise muredega hädas. Lisaks toob ta välja veel mitmeid põhjusi, miks on noorte seis habras: majanduslikud raskused peredes, abi ei ole lihtsasti kättesaadav, vanemate vähene teadlikkus vaimse tervise probleemidest – nad ei taipa õigel ajal noorele abi otsida ega oska avaldada toetust –, liialdamine nutiseadmetega, mis tähendab vähemat silmast silma suhtlemist, öist ülevalolemist, unevõlga, ning vähene füüsiline aktiivsus. „Spordisaalides näeb noori, aga vähe. Väga palju on ülekaalulisust, eriti noormeeste hulgas, ning see genereerib terve hulga enesehinnanguprobleeme,“ sõnab Madis. Tema tähelepanekuid toetavad ka värskeima Eesti inimarengu aruande näitajad – vaimse tervise probleemide esinemine noorte hulgas on viimase kümnendi jooksu sagenenud. Koguni kolmandik 11−15aastastest tüdrukutest ja viiendik sama vanadest poistest on kurvad või masendunud sagedamini kui kord nädalas.