Igemepõletik on sage tervisemure. Millal saab abi apteegist, millal pöörduda hambaarsti poole? Soovitused põletiku ennetamiseks

Ravimata igemepõletik võib tekitada tõsised tagajärjed

„Igemepõletik algab kergemate sümptomitega, mis võivad aja jooksul süveneda. Tõsisemad näidustused on näiteks veritsevad ja valulikud igemed, valulikud hambad – sel juhul tuleb pöörduda kindlasti hambaarsti poole,“ toonitab apteeker. Apteegist saab abi esmaste või kergemate sümptomite korral, näiteks kui igemed on muutunud tundlikuks. „Oluline, et patsient saaks oma probleemile leevendust kuniks ta pääseb arsti juurde.“ Apteekri sõnul võib ravimata igemepõletik mõjutada üldist suutervist.