TOITUMISKAVA | Neli suurimat toitumisviga kaalulangetamisel: lihtsad põhitõed, mis aitavad õiget kurssi hoida

Tihti mõeldakse toitumine enda jaoks liiga keeruliseks. Kõige suurem viga on liigne keskendumine detailidele, nagu kalorite lugemisele. Olulisem on pöörata tähelepanu sellele, et sööksid igal toidukorral tervislikult ja täisväärtuslikult. See aga ei pea olema üldse mingi tuumateadus. Kõige lihtsam on seda teha taldrikureegli järgi või toitumisnõustaja ette antud koguseid järgides. Igal toidukorral peaks olema esindatud kolm peamist toidurühma: valgurikkad toidud (nt liha, kala, kaunviljad), täisteraviljad (nt pruun riis, täisteraleib) ja köögiviljad. Selle põhimõtte järgi süües saad toidust kätte vajalikud toitained, mis tagab, et püsid terve ja energiline.