8 tõhusat soovitust, kuidas kiiremini uinuda ja end tõeliselt välja puhata

Loe edasi, et saada nõu, kuidas võiks uni kiiremini saabuda ja olla kvaliteetsem.

Kuidas jääda magama, kui und ei tule?

Hea uni on oluline nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele ja selle saavutamiseks on mitmeid unehügieeni praktikaid, mida arstid soovitavad järgida.

Magamistuba peab olema vaikne, hämar ja jahedapoolne. Tähtis on ka hea ventilatsioon ja mitte liiga kõrge õhutemperatuur, mis aitavad kaasa rahulikule unele.

Tunni või paari jooksul enne magamaminekut on kasulik vältida intensiivset kehalist treeningut, telerivaatamist ja arvutitööd. Uinumisele tulevad kasuks rahulikud ja lõõgastavad tegevused.

Alkohol võib esialgu uinumist soodustada, kuid selle mõju kaob kiiresti ja see võib häirida une teist poolt. Samuti on oluline piirata kohvi ja kofeiini sisaldavate jookide joomist õhtupoolikul. Kofeiin püsib organismis isegi kuus tundi. Seega on uinumiseks vajalik vähemalt kuuetunnine paus viimase kohvitassi ja magamamineku vahel.