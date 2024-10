Aeg nagu maast leitud! 6 nippi, kuidas endale päeva tunde juurde luua

Ajaplaneerimine võib tunduda millegi igava ja tüütuna. Tegelikult ei ole see üldse nii. Kui teadlikult oma päeva juhtida, leiad kindlasti rohkem aega, et nautida elu ja teha asju, mis sulle tõesti meeldivad. Arno Lehtsaar Produktiivsusklubist jagab praktilisi nõuandeid, kuidas endale aega juurde luua.

Ööpäevas on 24 tundi, kuid me ei suuda neid kõiki kasutada ühesuguse produktiivsusega. Põhjus on selles, et meie energiatase ei ole ühtlane, vaid muutub päeva jooksul. Artiklist leiad praktilised soovitused, kuidas planeerida oma päeva enda energiataset arvestades, kuidas vältida tähelepanu hajumist ja vältida tüüpilisemaid ajaröövleid.