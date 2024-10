Süstivad end suurte lihaste nimel viljatuks? „Meestekliinikus näen tihti mehi, kes on anaboolsete steroididega tervise ära rikkunud.“

Kuidas aru saada, et tase on madal?

Küll küllale liiga ei tee?

Kui tervis on korras ja pole mingit põhjust kahtlustada, et sinu keha toodab liiga väikeses koguses meessuguhormooni, ei soovita Pomm hormooni ega hormoonsüsteemi mõjutavaid ravimeid võtta. „Ilma testosteroonianalüüsiga kinnitatud puuduseta pole see vajalik ega ka mitte mõistlik,“ sõnab arst. „Ravimite abil väga kõrgele aetud testosteroonitase on tervisele ohtlik ning võib põhjustada hemokontsentratsiooni, maksakahjustust, viljatust, rindade valulikkust ja suurenemist, aknet ja lihaserebendeid.“