Üleskutse: Tee oktoobris laupäevad nutivabaks ja liigu looduses vaimse tervise heaks

Looduses viibimine toetab vaimset tervist

„Rahvusvahelised uuringud on leidnud, et ligi kaks tundi nädalas looduses jalutamist vähendab märkimisväärselt ärevuse ja depressiooni ilminguid. Regulaarne ja sagedane looduses viibimine parandab ka üldist kehalist töövõimet ja suurendab tajutavat energiataset, mis omakorda parandab ka meeleolu. See on ka igas vanuses pereliikmetele sobiv universaalne võimalus ühiseks ajaveetmiseks ja suhete parandamiseks,“ ütles Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusnõunik Henek Tomson ning lisas, et seetõttu kutsumegi peresid leidma aega liikumiseks just ekraaniaja arvelt ning avastama Eesti loodust ja külastama matkaradu.

„Meie aktsioon kestab oktoobri lõpuni, kuid loodame, et mõnegi pere jaoks kujuneb meie algatusest traditsioon,“ ütles Tomson. „Arusaadav on see, et tervet päeva ei saa paljud inimesed nutiseadet kasutamata olla. Aga nendeks tundideks, mil pere juba koos metsarajal, soovitame jätta nutiseadmed taskusse, et omavahel päriselt suhelda ja loodust nautida.“

Riigimetsa Majandamise Keskuse loodusteadlikkuse spetsialisti Liina Karrofeldti sõnul on riigimetsas liikumiseks loodud arvukalt võimalusi. „RMK-l on üle Eesti 3300 kilomeetrit loodusradu, mis enamasti sobivad jalgsi matkamiseks, kuid on ka niisuguseid, millel saab jalgrattaga sõita. Sobiva võimaluse leiab ka lapsevankri ja ratastooliga liikudes,“ rääkis Karrofeldt.

„Sügis on ideaalne aeg väljas käimiseks, sest iga päev midagi muutub – värvid, vaated, rändlindude häälitsused. Lisaks võib jätkuvalt leida ka erinevaid metsaande. Väike Eestimaa pakub tohutult võimalusi,“ mainis Karrofeldt. „Oluline on oma retk eelnevalt hästi planeerida. Vajalikud juhised ja info sind huvitavate paikade kohta leiad koduse eeltöö käigus RMK äpist või www.loodusegakoos.ee lehelt,“ soovitab loodusteadlikkuse spetsialist. Korraliku eeltöö puhul ei ole nutitelefoni suunahoidmiseks tarvis – RMK rajad on looduses tähistatud.

Ärevushäired on kõige enim diagnoositud vaime tervise probleem