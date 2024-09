ARST SELGITAB | Kas spordisaali võib minna kohe, kui köha ja palavik läinud?

Tavaliselt leevenevad viirushaiguste sümptomid, nagu kerge palavik, nohu ja kurguvalu, ühe nädala jooksul. Isegi kui nädala lõpuks on enesetunne juba enam-vähem hea, ei tähenda see sugugi seda, et peaksid naasma kohe oma tavapärase treeningrutiini juurde. Perearsti sõnul on oluline anda oma organismile aega taastumiseks. Seda eriti juhul, kui haigusega kaasnes palavik.