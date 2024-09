„Vanad suured riided olen ära visanud.“ Mario leidis enda jaoks kaalulangetamise võtme ja kaotas üle 30 lisakilo

Mingil ajal katsus ta kogunevaid ülekilosid kontrolli alla saada ja liitus Kaalujälgijatega. Elas nende punktisüsteemi järgi koguni kolm kuud ja kaal kahaneski. „Mõtlesin, et oh, väga äge – allavõtmine on nii lihtne ja küll ma saan edasi ise hakkama. Muidugi jäi asi soiku, kõik läks vanaviisi edasi, kaotatud kaal tuli tagasi ja rohkemgi veel,“ meenutab Mario. „Mitmeid aastaid nägid õhtud välja nii, et telekat vaadates kulus ära 3–5 õlut ja 1–2 suurt pakki krõpse. Ma ei andnud endale üldse aru, et nii palju söön.“