„Olin end mõnest kohast verele kratsinud.“ Kerlil võttis aasta, et jõuda oma nahahaiguse diagnoosini

Suvi oli erakordselt soe ja ilus. Kuigi Kerli keha ja nägu olid kaetud lööbega ja mõnes kohas selle paranemisel jäänud valgete armidega, kandis ta ikkagi lühikesi seelikuid ja toppe. „Mõtlesin, et ma ei lase ennast sellest segada. Mulle öeldi, et kata oma kõht kinni, või küsiti, kas see nakkab. Kui seda mitu korda kuuled, siis see ikka paneb vaimse põntsu,“ tunnistab ta, et ka naljatades öeldu võib lõpuks haiget teha.