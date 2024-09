„Tundub lubamatu, et infarkti saab patsient, kelle lapsed on alles noored.“ Miks tabab alla 50aastaseid infarkt ja kuidas seda ennetada?

Viigimaa sõnul ei saa väita, et Eestis haigestuks südame- ja veresoonkonna haigused tabavad Eestis aina nooremaid inimesi. Kui 2013. aastal suri Eestis infarkti tagajärjel 129 kuni 49-aastast, siis 2023. aastal oli see arv 84. Vanusevahemikus 50-54 suri 2013. aastal 154 inimest, 2023. aastal 104. 1994. aastaga võrreldes on Eestis pikenenud ka keskmine eluiga. Meestel 14 ja naistel 11 aastat. „Aastast 1994 on Eestis südame- ja veresoonkonna haigustesse suremine üle 65 aastaste seas langenud juba üle 70protsendi,“ kinnitab arst.