„Olen näinud juhtumeid, kus patsiendid pole nõus rinnast loobuma.“ Nõustaja räägib, millega on silmitsi vähidiagnoosi saajad

Merike oli 4aastane, kui tema ema rinnavähki haigestus. Sageli käis ta temaga käekõrval arsti juures kaasas. „Need arstilkäigud ja haigla akna taga emale lehvitamine – see ei unune kunagi. Ema raviarst dr Vaarik ütles mulle juba siis, et ka mina pean tulevikus kontrollis hakkama käima, kuigi tol ajal ei teatud geneetilisest rinnavähist veel pooltki nii palju kui praegu.“ Merike käis aastaid kontrollis ja midagi ei leitud. „Emal oli vähk 37aastasena, tädil 38sena. Kui sain sellest vanusest üle, arvasin, et olen pääsenud,“ meenutab Merike. Teades oma riske, hoolitses ta enda eest tublilt – tervislik toit ja palju sporti. „Arvasin, et sellega ongi asi korras. Aga siis sain täditütrelt teada, et ka tema oli rinnavähki haigestunud. See oli pauk. Kui ma siis taas kontrolli läksin, avastati mul rinnas kahe sentimeetri suurune kasvaja, diagnoosiks BRCA1 geneetilise rinnavähi teine staadium.“ Merikese sõnul oli üllatav see, et ta ei tundnud end kuidagimoodi haigena – tegi palju tööd, elas aktiivset orav-rattas-elu, kõik oli hästi. „See uudis pühkis jalust hoolimata sellest, et olin lapsena oma perekonna naiste vähivõitlusi lähedalt näinud.“