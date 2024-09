„Tahaks külmkapist midagi head võtta, aga südametunnistus keelab.“ Lemo võitlus näksimisega on juba kahanenud kaalunumbris näha

Laur-Leho Kaljumets ehk Lemo vajas lisatõuget, et oma vorm tõsisemalt käsile võtta.

Lemot (51) inspireerivad tegutsema numbrid. Enne eksperimendi algust tegi ta kehakoostise analüüsi. Lisaks sellele, et see näitas tema kaalu ja rasvamassi, sai ta teada ka oma bioloogilise vanuse. „See on pluss seitse aastat,“ ütleb ta pikemalt keerutamata välja ühe näitaja, mis motiveerib muudatust tegema.