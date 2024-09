Dr Mark Hyman: kui me ei lülita sisse organismi tervendamis- ja pikaealisusprogramme, hävitavad vanusega kaasnevad haigused keha

„Me elame maailmas, mis on täis ootusi, nõudmisi ja võitlust, ning paljud meist on lõpuks oma „kuldsete aastate“ saabudes kulunud, väsinud ja haiged. Vananemine on hirmutav. Kuid kas see kõik on vältimatu?“ küsib dr Mark Hyman oma raamatus „Igavesti noor“. „Kas on võimalik elada enam kui 90 või 100 aastat ja kauemgi vabana haigustest, aktiivselt ja vaimselt ärksana? Pikaealisuse ja vananemise uuringud annavad vastuseks kindlalt jah!“ Loe katkendit raamatust.