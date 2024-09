ENESEABI | Üks ärevuse kolmest kõige levinumast vormist on pabistamine. Mis toimub pabistaja peas ja kuidas end aidata?

Ka siis, kui ärevust on vaimselt kõige rohkem tunda hirmunud, kartlike mõtetena, on selle aluseks aju ja kogu organismi loomulik valmisolek ohule reageerida. Psühholoogilisest seisukohast võib muidugi arvata, et ärevus on suuresti seotud raskusega reguleerida ohustatud olemise kogemust. Selle põhjused võivad olla väga mitmesugused ja parimad ärevuse ravikavad võtavadki arvesse terve spektri eri tüüpi taustategureid ning neid mõjutavaid vahendeid.

Ärevusega on seotud ka palju tahtmatut õppimist. On tavaline, et ärevuse all kannatav inimene õpib kartma oma kõikuvate tunnete kõige valusamaid etappe. Siis ei ole tõesti ime, et paljud omandavad ka mitmesuguseid vältimiskäitumise vorme – mis saakski olla loomulikum kui püüda vältida kohti või olukordi, kus ärevus saab hoogu juurde.

Ärevusse sattumine ärevuse pärast ja vältimiskäitumine aga ainult vähendavad ala, millel elamine tundub turvalisena ega ole seetõttu lahendus olukorrale. Enamiku ravikavade juurde kuulubki tahtmatu õppimise asendamine tahtliku ja teadliku õppimisega. Tundlikustamise eesmärgiks on õppida eristama tegelikke ohte psüühika tekitatutest ja hakata praktikas märkama, et oma tugevad ja piinarikkadki tundmused ja mõtted on nii ohutud kui ka mööduvad.

Ärevusega seotud erutus ahvatleb otsima olukorrale lahendust, ja nii keerlevadki mõtted lõputult ärevuse objekti ümber. See viis pakub vaid ajutist rahunemist. Toimivad vahendid on aga suunatud• ohtudele reageeriva füsioloogia rahustamisele,

psüühilise kindlustunde suurendamisele,

ärevust suurendavate toimetulekumehhanismide asendamisele rahustavate mõtete ja tegevustega,

vältimiskäitumisest vabanemisele.

Eri tüüpi ärevuse vormidel on aga igaühel ka oma mustrid, erijooned ja toimivad vahendid. Järgnevalt tutvume ärevuse kolme tavalise vormiga.

Pabistamise nõiaringis