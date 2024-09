Arnold Schwarzenegger soovitab unustada heaolutrendid ja keskenduda vundamendi eest hoolitsemisele. Kas sina juba teed olulisi asju?

„Selle asemel, et endalt küsida, kas sinu toidukorrad koosnevad peamiselt valgust, puu- ja köögiviljadest ning tervislikest süsivesikutest, otsustad sa hoopis, et pead lähemalt uurima seemneõlide, kahepäevase paastumise, uusima toidulisandi või karnivoori dieedi kohta,“ ütleb Arnold. „Kui muretsete detailide pärast, aga ei tegele põhitõdedega, teete suure vea,“ viitab ta sotsiaalmeedia ajastule iseloomulikule infoküllusele, mis inimesed segadusse ajab. „Kui sa ei ole endalt küsinud, kas teed trennis piisavalt baasharjutusi, mis on inimesi aastatuhandeid tugevamaks teinud, ei maksa arvata, et sul on puudu just see uus sotsiaalmeedias nähtud treeningkava, mis lubab 28 päevaga kõhulihased nähtavale tuua,“ toob ta näite.