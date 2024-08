Oled üksildane ja tahad leida uusi sõpru? Võime luua tähendusrikkaid suhteid ei sõltu vanusest. Millest pihta hakata

Lial on sõpru üle kogu Eesti. Suhtlus nendega on alguse saanud kõige erinevamates olukordades. „Rongis võib tuttavaks saada, samuti kontserdil, saunas, turul. Rääkimata siis veel hobisituatsioonidest, nagu mälumängul või mõnel pillikursusel,“ räägib ta. Ka internetist on Lia leidnud toredaid inimesi. Näiteks kord aastaid tagasi nägi ta trip.ee foorumis kuulutust, kus üks naine otsis kaaslast jalgrattamatkale. Lia kirjutas kohe kuulutuses märgitud e-posti aadressile ja varsti mindigi koos matkama. See suhtlus on arenenud jalgrattateemast palju kaugemale – ligi kümne aasta jooksul on koos matkatud siin-seal Eestis, käiakse sünnipäevadel ja ollakse teineteise eluga kursis.

„Ise peab aktiivne olema, kui tahad inimestega tutvuda. Ma astun alati esimese sammu, aga peab ka olema valmis astuma sammu tagasi, kui saad aru, et teine ei taha suhelda. See on tegelikult peen kunst,“ sõnab ta. „Kindlasti tasuks leida endale mingi hobi ja selle käigus saab pingutuseta inimestega tuttavaks. Mine laulukoori, võimlema, korraldatakse ka kooskõndimise üritusi. Kui aga lihtsalt istud kodus televiisori ees, siis muidugi sõpru ei leia.“

Lia räägib, et ega tal olegi eriti aega lihtsalt kohvitassi taga sõbrannadega maailma asju arutada, tema suhted on tegusamat laadi. Näiteks mängitakse sõpradega koos pilli, matkatakse või võetakse midagi muud toredat ette.

Sõbrad tulevad ja lähevad

Tartumaal elav Kairit (47) ei tee eriti midagi sõprade leidmiseks, kuid ütleb, et tema tutvusringkond on pidevalt muutumises. Tõsi – tal on ka paar kauaaegset sõbrannat, kellega on sõprus püsinud aastakümneid, hoolimata igasugustest elu keerdkäikudest. „Enamiku nende inimestega, kellega 20ndates rajult pidutsesin, ei suhtle enam. Pole ühist kokkupuutepinda. Samamoodi on sõpradega, kellega käisin tihedalt läbi siis, kui emaks sain. Lapsed on kasvanud suureks ja titejutud enam ei huvita,“ ütleb ta. Mõni aeg tagasi kolis Kairit linnast maale ja taas toimus tema tutvusringkonnas revisjon – paljud sõbrasuhted hääbusid.

