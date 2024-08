Nahaarst: need on viis levinud viga näonaha hoolduses, mis muudavad naha rasuseks ja ärritunuks. Kuidas selle asemel toimida?

Nahalt rasu ja mustuse eemaldamine puhastusvahendi abil kuulub normaalse nahahoolduse juurde, kuid peab arvestama, et liigsed puhastamised ja koorivad protseduurid mõjutavad rasunäärmete tööd ja naha mikrobiootat. See toob endaga kaasa rasu tootmise suurenemise, mistõttu muutub nahk pärast puhastamist kiiresti taas läikivaks, rasuseks ja poorid ummistuvad kergemini. Naha häirunud mikrobioota (nahal elavad bakterid jt mikroorganismid) aga soodustab põletiku teket, mis avaldub nahaärrituse ja punetavate vistrikega.

Millest on abi? Pese oma nägu sõltuvalt rasususe astmest üks kuni kaks korda päevas õrna, mittekomedogeense puhastusvahendiga. Naha koorimisel eelista mineraalsetele koorijatele keemilisi koorijaid, mis sisaldavad salitsüülhapet ja glükoolhapet ning on nahasõbralikumad.

2. Nahka ärritavate toodete kasutamine

3. Niisutava kreemi vältimine

Sageli näeb dr Maalmann vastuvõtul, kuidas on võetud rasuse naha raviks kasutusele tugevalt kuivatavad puhastusvahendid ning jäetud ära niisutav kreem kartuses, et see ummistab poore ning ägestab aknet ja rasusust. Niisutava kreemi vältimine põhjustab aga naha kuivamist. Kui nahk on dehüdreeritud, hakkab see niiskuse puuduse kompenseerimiseks rohkem rasu tootma, nii võib rasusus süveneda.