Sõbrad vaatavad viltu, kui tellid alkoholivaba joogi? Kolm põhjust, miks sinu valik kaine olla teisi häirib

Kui keegi seltskonnas teatab, et on otsustanud alkoholist loobuda, võib see tuua kaasa mitmesuguseid reaktsioone. Sageli tunneb inimene, et on sunnitud oma valikut teiste ees õigustama ja kaitsma. Teised aga võivad tunda, et sõbra otsus mitte juua on hinnang kõigi elustiili valikutele. Kuidas sellises olukorras pingevabalt toime tulla ilma, et keegi end halvasti tunneks?