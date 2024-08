Lapsevanem küsib: kuidas sügise saabudes tüütuid viirushaiguseid ennetada? Proviisor annab 6 põhitõde sügisel tervise hoidmiseks

Rinoviirused, gripiviirused, adenoviirused ja enteroviirused põhjustavad külmetushaiguste sümptomeid. Eriti haavatavad on lapsed ja eakad, kelle immuunsüsteem on nõrgem, selgitab Lehari ja lisab, et suvel on eriti levinud enteroviirused, mis võivad põhjustada järsult tõusvat palavikku, mis võib ulatuda kuni 40 kraadini.