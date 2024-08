„Õpetaja hoiatas, et sellisena, nagu ma olen, suren ära juba 30. eluaastaks.“ 70 kilogrammi kaotanud mees saavutab eesmärke lemmiktoitudest loobumata

Suured elumuutused ei tule iseenesest ning nagu paljude asjadega, on kõige raskem just teekonna algus. Andri oli oma teekonna algul 19-aastane ja kaalus 180 kilogrammi. Ta on peaaegu kaks meetrit pikk, kuid sellise kehakaalu juures oli tema kehamassiindeks 47 ehk eluohtlik rasvumine. Kuidas jõuab inimene 180 kiloni ja mida peab tegema, et tervist ohustavast ülekaalust vabaneda?