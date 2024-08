ÕPETLIK | „Kui vähiviirus kolmekordistas end, ju siis on tal kindel plaan mind hauda viia.“ Siiri napilt pääsemise lugu

Vastuvõtule tagasi minnes naine esialgu midagi karta ei osanud. „Läksin kohale ja esimene asi, mida arst ütles oli, et ole nüüd hästi rahulik, kui sa teed nii nagu mina ütlen, siis on saab kõik korda.“ Siiri PAP-testist selgus, et HPV viirus on positiivne. „Sul on üks kahest kõige ohtlikumast tüvest - HPV18, ütles mulle arst. Ma hakkasin muidugi nutma.“