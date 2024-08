Kas tunned, et sinu kõhutervis võiks olla parem? Kolm märki, et sa ei tarbi piisavalt kiudaineid

Jutt sellest, kuidas eestlased peaksid rohkem kiudaineid sööma võib ju tüütult kõlada, aga ometi on sellel soovitusel tõepõhi all. Miks nii? Kiudained on hea tervise jaoks üliolulised. Kui neid piisavalt ei tarbi, võib tervis sellest ebameeldivalt märku anda.