„Ei tea, kas mehe jaoks on hullem olla ülekaaluline või kõrend!“ Miks aastaga pea 50 kilo kaotanud mees pole ikka veel välimusega rahul

Toitumist ei kontrollinud keegi

Henri kehakaal hakkas mühinal kasvama 9. eluaastast. Koolisööklas oli Henril talongisüsteem, mis tähendas, et ta sai talongide ostmiseks kooli vanematelt raha kaasa. See ei garanteerinud kuidagi, et laps raha päriselt koolitoidule kulutaks. „Ma ostsin kooli puhvetist kommi ja saiakesi,“ tunnistab Henri ja lisab, et koolitoit talle ei maitsenud. „Kui oled lapsena harjunud rämpsu sööma, ei ole tavaline toit mingil hetkel enam isuäratav.“