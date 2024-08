Psühhiaater Margus Lõokene diagnoosi otsimisest: nui neljaks seda taga ajada on täiesti mõttetu

Kas diagnoosimine on vajalik? Kellel on vaja diagnoosi teada?

Statistikutel. Retsepti väljakirjutamiseks on seda arstil vaja teada. Patsiendid väga otsivad diagnoosi ja see on praegu väga suur trend teatud häirete, näiteks ATH puhul. On ka veidi ebameeldiva maiguga vaimse tervise probleem nagu piirialast tüüpi isiksusehäire. Noored tulevad ja tahavad kindlasti seda diagnoosi saada. Mina ütlen, et diagnoos pole absoluutselt oluline. See annab võib-olla mingi pidepunkti, millega edasi töötada. Nui neljaks diagnoosi taga ajada on täiesti mõttetu, kui sa ei jätka selle nimetuse taga intellektuaalse vundamendi loomist. Saada diagnoos selle pärast, et kuuluda mingisse gruppi, on lihtsalt jabur.