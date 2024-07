Hemorroidid võib saada ka suuri raskusi valesti tõstes. Mida silmas pidada? 6 ennetavat ja leevendavat harjutust

Raskete esemete tõstmisel on paljudel inimestel kalduvus pingutuse hetkel hinge kinni hoida ja punnitada. See aga surub kopsudes õhku allapoole, suurendades survet siseorganitele ja lõpuks ka pärasoole lähedal asuvatele veenidele. Taoline surve suurenemine kõhuõõnes sarnaneb rõhuga, mis tekib kui jõuga vetsupotil ponnistada, eriti kui kõht on kinni. Sage kõhukinnisus on samuti üks hemorroidide tekke riske.