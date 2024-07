„Ignoreerisin oma diabeeti, sest kartsin reaalsust.“ Teemu jättis veresuhkru jälgimise unarusse, tagajärjed olid tõsised

Eestis elaval Teemu Liimatainenil (32) hakkasid vanemad suhkruhaigust kahtlustama 11-aastasena kruiisil olles. Vanaema pani tähele, et laps joob väga palju. „Ta oli kuskilt seebikast näinud, et see on diabeedi sümptom. Kui koju jõudsime, läksime kohe mu tädi juurde, kellel on ka diabeet. Tädi mõõtis oma masinaga mu veresuhkrutaset ning see oli kaheksa. Tavanäit on 3,9–5,5. Läksime kohe haiglasse, kuhu jäime mitmeks päevaks,“ meenutab Teemu, kellele määrati insuliinravi. Ta koolitati välja, kuidas edaspidi diabeediga toime tulla.