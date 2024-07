Kõrge rasvasisaldusega dieeti pidav Tauri: valitseb paradigma, et see dieet peaks tapma. Mis on ketodieedi ohud?

Tauril Tampuu on doktorikraad loodusteadustes ning töötades kaugseirevaldkonnas teadus- ja arendusjuhina, läheneb ta ka toitumisele teaduspõhiselt. Tehes enda jaoks uurimistööd leidis Tauri piisavalt tõendeid, et ketodieeti ka enda peal katsetada. Kui enamus inimesi proovib madala süsivesikusisaldusega dieeti kaalukaotamise eesmärgil, siis Tauri puhul oli põhjuseks just teaduslik huvi. Teiseks põhjuseks oli veresuhkur, mis oli tal küll normi piires, aga pigem kõrge. Selle kontrolli alla saamiseks tundus süsivesikute vähendamine hea mõttena.