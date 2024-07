Oht naiste tervisele: 14 tootja tampoonidest leiti mürgiseid aineid, nende seas arseeni ja pliid

Toksilisi aineid on leitud ka varem

Juba varasematest uuringutest on leitud, et tampoonid võivad sisaldada polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, mis võivad põhjustada nii lühiajalisi sümptomeid nagu iiveldus ja nahaärritus, kui ka tõsisemaid haiguseid nagu erinevad vähid. Samuti on tampoonidest leitud parabeene ja dioksiine, mis on toksilised ning suurendavad samuti vähi riski, häirivad endokriinsüsteemi tööd ja vähendavad immuunsüsteemi võimekust.