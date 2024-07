ARST SELGITAB | Kas lõuajoont on võimalik mehisemaks treenida?

Karuteene hammastele

Oma praktikas näeb Saarlo ka teisi levinud müüte, mis võivad hambaid pöördumatult kahjustada. Näiteks on ta näinud seedimise soodustamiseks joodavate happeliste jookide tagajärgi. „Mul on olnud mitmeid patsiente, kes on aastaid tarbinud hommikuti esimese asjana sidrunivett või mahla. Selle tagajärjel on hammast kattev email ära kulunud ja emaili all olev dentiin paljastunud,“ räägib ta sidrunivee söövitavast mõjust. Seetõttu muutuvad hambad väga tundlikuks ja kuna dentiin on hambaemailist tumedam ja kollasem, siis esteetiliselt ei ole enam hambad kaunid.