GALERII | Tervis Pluss x Seiklushunt orienteerumispäevak Tartus tõi rajale palju liikumissõpru. Vaata, kas leiad end fotodelt

Tervis Pluss x Seiklushundi päevak ootas osalejaid igas vanuses ja soovi korral üksi, pere või sõpradega. Näiteks vanaema Kerstiga rajale tulnud lapselaps Marie jaoks oli see elu esimene orienteerumine. „Algul ütles Marie, et ta ei taha joosta, aga juba rajal olles küsis minult, et vanaema, miks sa ei jookse. Tal tekkis suur soov esimeseks tulla,“ räägib Kersti, kes käib ise hobi korras orienteerumas. Vanaemaga oli rajale tulnud ka Tallinna poiss Karl. Nemadki on Seiklushundiga regulaarsed orienteerujad.