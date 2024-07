15 kõige valusamate tagajärgedega vigastust jalgpalli ajaloos

Jalgpall on kaasahaarav ja meeliülendav spordiala, aga sellega käivad kaasas ka teatud riskid. Ei ole kuigi harukordne, et oma keha hinnaga üritatakse vastasele väravat lüüa või enda väravat kaitsta. Nii mõnigi kord lõppeb see vigastusega.