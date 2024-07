ARST SELGITAB | Kas halvaloomulise nahakasvaja tunneb ära igaüks?

Sünnimärgi kontrolli peab dermatoloog samuti oluliseks, sest melanoom võib alguses meenutada sünnimärki. Kaldvee soovitab kodus aegajalt hoolsama pilguga oma keha üle vaadata. „Kui silma jääb mõni inetu pardipoeg ehk kõik teised sünnimärgid on ühte laadi, kuid üks on suurem ja väljapaistvam, siis seda tasuks tulla kontrollima.“ Dermatoskoobi abiga saab teha kindlaks, et tegemist pole millegi murettekitavaga.