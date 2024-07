„Ühest pudelist veinist sai liitrid kanget alkoholi.“ Eesti naise lugu aastakümneid kestnud alkoholisõltuvusest

Kui rääkida alkoholismist, siis seostub see eelkõige meestega. Tegelikult on palju naisi, kes samuti igapäevaselt viinakuradiga võitlevad. Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu sõnul on meeste ja naiste alkoholisõltuvusel mitmeid erinevusi ning see on tingitud nii füsioloogilistest kui ka sotsiaalsetest aspektidest. Millal saab napsutamisest probleem ja kuidas alkoholisõltlast aidata?